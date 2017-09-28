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Порошенко нашел выход из конфликта вокруг закона об образовании

Четверг, 28 сентября 2017, 15:31

Выводы Совета Европы о новом законе Украины об образовании и результаты переговоров с соседними странами могут лечь в новую редакцию закона о среднем образовании.

Об этом президент Петр Порошенко заявил в Киеве на встрече с работниками образования в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова.

Он отметил, что 28 сентября, в канун Дня учителя, вступил в силу закон об образовании.

По словам Порошенко, теперь учитель получает возможность внедрять авторские программы и методики – и в 2018 году будет выделено 520 млн грн на повышение квалификации учителей, которые будут обучать первоклассников, а также вырастут зарплаты учителей.

Президент отметил, что новый закон об образовании заботится об обучении людей с особыми потребностями, об инклюзивной образовательной среде.

"Это очень важно, когда первая леди Марина Порошенко мне с утра до вечера говорит: проект инклюзивного образования должно быть нашим первым приоритетом. У вас есть мощный лоббист даже внутри моей семьи", – сказал он, смеясь.

Касательно резонансной 7 статьи закона Порошенко отметил, что статус украинского языка как государственного наполняется реальным содержанием.

"Это было одним из моих приоритетов во время избирательной кампании на пост президента – и оно сейчас очень твердо и настойчиво реализуется", – сказал он.

"Мы не могли не усилить роль украинского языка в образовании. О чем тут дискутировать? Человек, который заканчивает украинскую школу, должен уметь говорить на украинском языке", – заявил президент.

Однако Порошенко пообещал пристально следить, "чтобы оставался широкий простор для свободного использовании других языков, на которых говорят граждане Украины".

По его словам, Украина обеспечит права нацменьшинств в соответствии с международными обязательствами.

"Мы не должны и не будем обращать внимании на истерические заявления Государственной думы Российской Федерации, которую давно прозвали "тюрьмой народов", из которой мы вырвались и никогда не вернемся... Но нужно приложить немало усилий, чтобы разъяснить нашу позицию европейским партнерам, прежде всего соседям. Доказать им, что языковая статья закона полностью соответствует европейским практикам", – сказал президент.

Порошенко подчеркнул: "Важно, чтобы мы их слышали, а они – нас".

"Новый закон об образовании должен не отдалить нас от Европы, а приблизить… Министерство образования уже обратилось в Совет Европы и Венецианскую комиссию", – сказал он.

"Результаты экспертизы и этой дискуссии, результаты переговоров с нашими партнерами могут быть учтены и в новой редакции закона о среднем образовании", – заявил Порошенко.

Он считает, что "образование – это ключ к европейскому будущему Украины", и можно даже переместить в законе о госбюджете расходы на образование из "издержек" в "инвестиции".

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Порошенко призвал учителей повышать престиж украинского языка не только на уроках, но и живом общении.

Он отметил, что квоты на украинский язык в радиоэфире уже перевыполняют, а скоро начнет действовать аналогичный закон для телевидения.

Президент напомнил, что в обращении к Верховной Раде в начале сентября поставил задачу также принять закон о защите украинского языка в сфере услуг.

Алена Рощенко, УП, исправлено

Темы: образованиеязыкПорошенкозаконодательствомеждународные отношения
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