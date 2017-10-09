Дело о Калиновке: суд разрешил арест имущества и доступ к гостайне

Винницкий городской суд удовлетворил ходатайство прокурора о временном доступе к вещам и документам, содержащим государственную тайну, по делу о взрывах военных складов в Калиновке.

Соответствующее решение суд вынес 29 сентября.

Суд постановил предоставить прокурору разрешение на временный доступ к вещам и документам, с возможностью их изъятия, которые находятся во владении Центрального ракетно-артиллерийского управлении ВСУ, на улице Дегтяревской, 28-А в Киеве.

В частности, предоставлен доступ к: книге учета по номерам и закрепления вооружения и техники; книге сводного учета комплектации ракет и боеприпасов; книге учета наличия и движения военного имущества; книге оперативного учета и комплектации боеприпасов и прочим документам.

Сообщается, что в случае невыполнения данного постановления, суд вправе вынести постановление о проведении обыска с целью изъятия указанных вещей и документов.

Кроме того, Винницкий городской суд 29 сентября разрешил арест имущества воинской части А1119 в городе Калиновка Винницкой области.

Арест наложен на "Книгу учета личного состава, прибывающего на техническую территорию", "Книгу учета выдачи разовых пропусков военной части А1119", "Книгу приема и сдачи дежурства", Дневник коричневого цвета, Рабочую тетрадь инженера учетно-операционного отдела старшего лейтенанта и другие документы.

Как известно, вечером 26 сентября 2017 года случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека. Из зоны риска были эвакуированы более 30 тысяч человек сейчас они постепенно возвращаются домой.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что существуют свидетельства того, что к взрывам на военных складах в районе Калиновки привел заложенный диверсантами детонатор.

3 октября в Калиновке прекратились взрывы и пожар.

Как известно, по факту взрывов в Калиновке расследуют уголовное производство по ст. 113 (диверсия) УК Украины.

Украинская правда