Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЕ: Из территории ОРДО в РФ выезжают грузовики с пшеницей

Понедельник, 9 октября 2017, 16:07

На границе с Россией, на подконтрольной боевикам территории в городе Новоазовск, по несколько дней стоят грузовики с пшеницей, ожидая на выезд из Украины.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

По данным ОБСЕ, миссия посетила приграничный район, не контролируемый украинским правительством, где наблюдатели видели несколько грузовиков с зерном с номерными знаками РФ, которые были в очереди на выезд из Украины.

"В течение 30 минут наблюдения на пункте пропуска на границе вблизи г. Новоазовск наблюдатели видели 6 автомобилей (2 с украинскими номерными знаками и 4 - с российскими) и 15 грузовиков с пшеницей (все с номерными знаками Российской Федерации), которые ожидали в очереди на выезд из Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что они заметили, что в Украину въехал 1 тентированный грузовик с украинскими номерными знаками. Четыре водителя (мужчины в возрасте от 40 до 49 лет), которые стояли в очереди на выезд вместе с другими водителями 15 грузовиков, сказали членам патруля Миссии, что они ожидают своей очереди на выезд уже 4 дня.

Кроме того, сотрудники Миссии сообщили, что провели встречу с двумя офицерами Вооруженных сил Российской Федерации при Общем центре по контролю и координации (СЦКК) и двумя членами "ЛНР", во время которой выразили обеспокоенность случаем, который произошел 4 октября, когда из-за применения лазерного излучения было выведено из строя камеру СММ, установленную возле памятника князю Игорю в неподконтрольных правительству районе южнее Станицы Луганской.

"Один из членов "ЛНР" извинился за инцидент, сообщив, что по данному факту будет проведено расследование и виновные будут привлечены к соответствующей дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении Миссии.

В отчете международных наблюдателей сказано также, что на прошлой неделе на территории ОРДЛО увеличилось количество взрывов. Так, на прошлой неделе было зафиксировано более 150 взрывов, в то время как в предыдущий отчетный период их было около 60.

Ранее сообщалось, что Миссия ОБСЕ нашла 26 отведенных танков недалеко от Донецка.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОБСЕДонбассРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
10:10
К десятой годовщине войны УП проведет конференцию "Как победить Голиафа"
10:05
Рынку нефти грозит дефицит судов из-за нападений хуситов в Красном море – Aramco
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:58
Байден на встрече с лидерами Конгресса призвал быстро разблокировать помощь Украине
09:56
Ничья мобилизация. Как пополнение армии парализовало власть
Все новости...
Реклама: