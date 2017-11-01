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Матиос: Мы близки к раскрытию серии терактов, следы ведут на Донбасс

Среда, 1 ноября 2017, 10:33
Матиос: Мы близки к раскрытию серии терактов, следы ведут на Донбасс

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что правоохранители близки к раскрытию ряда резонансных убийств, кроме подрыва журналиста Павла Шеремета.

Об этом он заявил на пресс-конференции 1 ноября.

"Гражданка (Юлий) Прасолова была задержана в Одессе как человек, который признал и дала признательные показания об обстоятельствах подготовки и осуществления ею, по заказу кого, террористического акта, от которого погиб полковник Хараберюш", – сообщил Матиос.

Он отметил, что следствие ведет Служба безопасности Украины – "и сейчас в нескольких областях Украины одновременно работают и следователи СБУ, и военные прокуроры, потому что фиксация и закрепление предоставленных показаний этой гражданки чрезвычайно важны".
 
Матиос напомнил, что все дела о взрывах, кроме убийства Павла Шеремета, – в частности, по чиновнику Минобороны Максиму Шаповалу и полковнику СБУ Александру Хараберюшу, – ведут СБУ и военная прокуратура.

"Мы вплотную приблизились к реальным людям, которые поставили террористические акты на поток, что вызывает большую тревогу, переживание и страх общества", – заявил он.

"Могу утверждать, что на территории неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей действуют специальные центры, которые координируются кадровыми офицерами спецслужб. Имена и конкретные данные следствие имеет. Действуют эти специальные центры, которые поставили террористические акты на поток", – сказал Матиос.

"Помощь в выполнении этих актов предоставляли достаточно значительное количество граждан, проживающих на территории нашего государства в разных областях. Мотивы действий или материальной заинтересованности этих людей, которым безразлично, что они кому передают – а это была взрывчатка, мы будем устанавливать. Сейчас ведется работа над тем, чтобы этих людей задержать", – добавил он.

В контексте покушения на представителя разведки Минобороны Шаповала главный военный прокурор сообщил:

"Предметом интереса спецслужб страны-соседа, а также Центра специальных операций "ДНР" и "ЛНР" были 1600 правоохранителей и государственных деятелей Украины – в том числе, первые лица государства. Только благодаря техническим возможностям, которые точно не в военторге прикупили, в "ДНР" и "ЛНР" смогли отслеживать в режиме реального времени местонахождение и передвижение такого количества людей".

"Субъектом покушения на убийство перед подрывом полковника Шаповала должен был быть нынешний первый заместитель главы Нацполиции (Вячеслав) Аброськин – его спасло Божье провидение и командировка за пределы Украины. Он прошел в миллиметре от взрыва. Группа работала и по нему, и по Шаповалу", – заявил Матиос.

Он также сказал: "У нас есть полная картина произошедшего. Но с картиной в суд не пойдешь. В суд нужно идти с доказательствами".

Матиос пояснил, что военная прокуратура и СБУ решили раскрыть часть данных досудебных расследований из-за "волны недовольства" общественности после убийства Амины Окуевой.

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Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: терактубийствопрокуратураМатиосСБУ
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