Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Каськив говорит, что заплатил государству ущерб и пойдет в суд

Среда, 1 ноября 2017, 13:08

Экстрадированный из Панамы экс-глава Госкоминвестпроекта Владислав Каськив заявляет, что сам просил Панаму отпустить его в Украину, а теперь будет защищать свои интересы в суде.

Соответствующий комментарий он опубликовал в среду в Facebook.

"Хочу подтвердить сообщение генерального прокурора Юрия Луценко. Я действительно добровольно вернулся в Украину", – пишет Каськив.

Он отмечает, что я обратился в Республику Панама с просьбой дать согласие добровольно приехать в Украину еще 18 сентября.

"27 октября Верховный Суд Панамы удовлетворил мою просьбу, зафиксировав безотзывной международные гарантии Украины не выдвигать дополнительных обвинений", - заявляет Каськив.

Он объясняет, что решил возместить убытки государству, независимо от окончательного решения суда, "чтобы прекратить спекуляции".

"По этим же причинам решил самостоятельно оплатить перелет. Сегодня я вернулся в Украину. Моя позиция простая – буду доказывать свою правоту в суде", – пишет Каськив.

Он отметил, что его возвращение "состоялось в полном соответствии с предусмотренными международным законодательством и законами Украины процедур, учитывая его добровольный характер".

Читайте также: "От Оранжевой революции до розыска. Что необходимо знать о карьере Каськива"

1 ноября стало известно об экстрадиции из Панамы экс-главы Госкоминвестпроекта Владислава Каськива.

В этот же день Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры избрал Каськиву мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Его освободили в зале суда, теперь в течение 5 дней Каськив должен заплатить залог 160 тысяч.

Читайте также: "Панамский узник", или Возвращение блудного Каськива"

Как известно, Каськив был объявлен в розыск по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог).

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Каськив
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Каськив
Экс-тесть Татарова зарегистрировал ФЛП на Закарпатье по адресу фонда с орбиты Каськива – СМИ
НАБУ и САП объявили подозрение брату Каськива
НАБУ ждет помощи МИД с разрешением Панамы на наказание Каськива
Последние новости
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
10:10
К десятой годовщине войны УП проведет конференцию "Как победить Голиафа"
10:05
Рынку нефти грозит дефицит судов из-за нападений хуситов в Красном море – Aramco
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:58
Байден на встрече с лидерами Конгресса призвал быстро разблокировать помощь Украине
09:56
Ничья мобилизация. Как пополнение армии парализовало власть
Все новости...
Реклама: