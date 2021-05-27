НАБУ и САП объявили подозрение брату Каськива

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно сообщили о подозрении родному брату экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива - Александру.

Источник: НАБУ, "Схемы"

Дословно НАБУ: "Это - второй близкий родственник экс-главы Госинвестпроекта, задействованный в коррупционной схеме с завладением денежными средствами, выделенными на реализацию национальных проектов".

Детали: Александру Каськиву сообщили о подозрении в создании преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем.

По данным следствия, в течение 2012-2014 гг. "Государственная инвестиционная компания", находилась в сфере управления Госинвестпроекта, предоставила 259,2 млн грн займов двум частным компаниям якобы для реализации национальных проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022".

Полученные средства эти структуры перечисляли другим компаниям-нерезидентам. В конце цепи средства оказались на счетах иностранных компаний на Кипре, бенефициарным владельцем которых оказался родной брат бывшего главы Госинвестпроекта.

Впоследствии, эти кипрские компании приобрели доли в уставных капиталах украинских ООО, в течение 2013-2015 гг. cкупили у граждан Украины более 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской областях общей площадью около 1000 га.



В июле 2020 годf на указанные земельные участки по ходатайству НАБУ и САП ВАКС наложил арест.



В связи с тем, что место нахождения подозреваемого брата ексголовы Госинвестпроекта не установлено, о подозрении его известили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины (оставлено сообщение о подозрении по месту его регистрации и ЖЭУ).



НАБУ и САП устанавливают других участников преступной организации.