Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

НАБУ и САП объявили подозрение брату Каськива

Четверг, 27 мая 2021, 14:14

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно сообщили о подозрении родному брату экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива - Александру.

Источник: НАБУ, "Схемы"

Дословно НАБУ: "Это - второй близкий родственник экс-главы Госинвестпроекта, задействованный в коррупционной схеме с завладением денежными средствами, выделенными на реализацию национальных проектов".

Детали: Александру Каськиву сообщили о подозрении в создании преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем.

По данным следствия, в течение 2012-2014 гг. "Государственная инвестиционная компания", находилась в сфере управления Госинвестпроекта, предоставила 259,2 млн грн займов двум частным компаниям якобы для реализации национальных проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022".

Полученные средства эти структуры перечисляли другим компаниям-нерезидентам. В конце цепи средства оказались на счетах иностранных компаний на Кипре, бенефициарным владельцем которых оказался родной брат бывшего главы Госинвестпроекта.

Впоследствии, эти кипрские компании приобрели доли в уставных капиталах украинских ООО, в течение 2013-2015 гг. cкупили у граждан Украины более 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской областях общей площадью около 1000 га.

В июле 2020 годf на указанные земельные участки по ходатайству НАБУ и САП ВАКС наложил арест.

В связи с тем, что место нахождения подозреваемого брата ексголовы Госинвестпроекта не установлено, о подозрении его известили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины (оставлено сообщение о подозрении по месту его регистрации и ЖЭУ).

НАБУ и САП устанавливают других участников преступной организации.

Темы: КаськивНАБУАнтикоррупционная прокуратура


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаВ МОЗ назвали количество украинцев, которые жаловались на побочные эффекты после вакцинации

Вражеский снайпер убил украинского военного на Донбассе

Инфографика Появились детали законопроекта Зеленского об олигархах – СМИ

фото Порошенко проигнорировал допрос в СБУ: помчался "навстречу солнцу"

Кравчук: Минск не может быть площадкой для переговоров по Донбассу

фотоНа Широком Лане испытывают САУ "Богдана"

Все новости...
Каськив
НАБУ ждет помощи МИД с разрешением Панамы на наказание Каськива
Каськив, избранный в облсовет от ОПЗЖ, до сих пор под судом
Брата Каськива снова заочно арестовали
Последние новости
16:12
Глава НБУ рассказал, когда система электронных платежей заработает в режиме 24/7
15:58
Волынские депутаты просят запретить "ОПЗЖ" и "Партию Шария"
15:56
фотоЭкоактивиста посадили под ночной домашний арест из-за истории со взяткой
15:48
Украинцев предупреждают об ухудшении погоды
15:43
Иран на 4 месяца запрещает майнинг криптовалют из-за дефицита электроэнергии
15:37
фотоВ Кривом Роге несовершеннолетний поджег свою беременную девушку
15:31
Румынские пограничники нашли 2850 единиц оружия и боеприпасы в грузовике на границе с Украиной
15:28
Суд оправдал судью, САП будет оспаривать
15:13
инфографикаВ МОЗ назвали количество украинцев, которые жаловались на побочные эффекты после вакцинации
14:51
Уже есть секунданты: Милованов вызвал журналиста на дебаты из-за истории с "Укроборонпромом"
Все новости...