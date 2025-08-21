Каськив стремится построить масштабный курорт в Закарпатье и обсуждает это с Львочкиным – Bihus.Info

Депутат Закарпатского облсовета от запрещенной ОПЗЖ Владислав Каськив хочет реализовать проект строительства масштабного горнолыжного курорта "Боржава" в Закарпатье, для чего ездит в Киев на обсуждение с нардепом Сергеем Львочкиным, чиновниками и застройщиками.

Источник: расследование Bihus.Info

Детали: Согласно расследованию, Каськив и Левочкин как минимум дважды встречались с нардепом Игорем Палицей. Тот подтвердил обсуждение проекта курорта в Пилипце.

"Каськив рассказывал о курорте Боржава, что они там собираются делать, чтобы я их проконсультировал. Я сказал, что нет, мне не интересно", — пояснил расследователям Палица.

Также на встречах в другие дни расследователи заметили экс-президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира.

По его словам, тема разговора не касалась курорта. Однако, как отмечается в расследовании, в один из дней вместе с Кушниром был бизнесмен-застройщик Валерий Кодецкий.

Отмечается, что Кодецкий вместе с Ренатой Гусейновой, которая, по данным журналистов Hromadske, является гражданской женой Каськива, и Андреем Винграновским, мужем сестры Левочкина Юлии, имеют общую компанию ООО "Боржава центр".

Кроме того, говорится в материале, окружение Каськива осваивает землю в Пилипце и вокруг.

"В частности, отец Гусейновой и связанный с Каськивым австрийский инвестор Гернот Ляйтнер оформили право земельного сервитута на 25 га в Пилипце под установку горнолыжных подъемников", — указывает Bihus.Info.

В то же время экоактивисты обратили внимание, что Закарпатская ОГА подала в Кабмин проект об изменении целевого назначения лесных участков под рекреацию, что потенциально позволит застраивать эти земли.

Параллельно Закарпатский облсовет, как утверждают экоактивисты, "вопреки своим полномочиям" изменил границы лесного заказника "Темнатик" — речь идет о 240 гектарах леса.

В материале говорится, что все эти земли практически по контуру обходят 460 гектаров, которые фирмы, записанные на окружение Каськива, еще во времена Януковича, скупили за выведенные из Госинвестпроекта, которым и руководил Каськив, деньги. После решения суда эти участки оказались в распоряжении АРМА, которая уже шесть раз выставляла их на торги. Но желающих не нашлось".

"Учитывая все это, можно предположить, что в настоящее время проект курорта Каськива и Ко может разрастись до 800 гектаров", - заключают расследователи.

Напомним: В ноябре 2024 года hromadske писало, что Каськив пытается отобрать участки у местных предпринимателей в селе Пилипец на Закарпатье под строительство горнолыжного курорта. Также место, где планируется курорт, посещал нардеп "Слуги народа" Давид Арахамия, говорит, что по делу об инвестициях.