Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Каськив стремится построить масштабный курорт в Закарпатье и обсуждает это с Львочкиным – Bihus.Info

Станислав ПогориловЧетверг, 21 августа 2025, 22:27
Каськив стремится построить масштабный курорт в Закарпатье и обсуждает это с Львочкиным – Bihus.Info
Владислав Каськив, фото: Bihus.Info

Депутат Закарпатского облсовета от запрещенной ОПЗЖ Владислав Каськив хочет реализовать проект строительства масштабного горнолыжного курорта "Боржава" в Закарпатье, для чего ездит в Киев на обсуждение с нардепом Сергеем Львочкиным, чиновниками и застройщиками.

Источник: расследование Bihus.Info

Детали: Согласно расследованию, Каськив и Левочкин как минимум дважды встречались с нардепом Игорем Палицей. Тот подтвердил обсуждение проекта курорта в Пилипце.

Реклама:

"Каськив рассказывал о курорте Боржава, что они там собираются делать, чтобы я их проконсультировал. Я сказал, что нет, мне не интересно", — пояснил расследователям Палица.

Также на встречах в другие дни расследователи заметили экс-президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира.

По его словам, тема разговора не касалась курорта. Однако, как отмечается в расследовании, в один из дней вместе с Кушниром был бизнесмен-застройщик Валерий Кодецкий.

РЕКЛАМА:

Отмечается, что Кодецкий вместе с Ренатой Гусейновой, которая, по данным журналистов Hromadske, является гражданской женой Каськива, и Андреем Винграновским, мужем сестры Левочкина Юлии, имеют общую компанию ООО "Боржава центр".

Кроме того, говорится в материале, окружение Каськива осваивает землю в Пилипце и вокруг.

"В частности, отец Гусейновой и связанный с Каськивым австрийский инвестор Гернот Ляйтнер оформили право земельного сервитута на 25 га в Пилипце под установку горнолыжных подъемников", — указывает Bihus.Info.

В то же время экоактивисты обратили внимание, что Закарпатская ОГА подала в Кабмин проект об изменении целевого назначения лесных участков под рекреацию, что потенциально позволит застраивать эти земли.

Параллельно Закарпатский облсовет, как утверждают экоактивисты, "вопреки своим полномочиям" изменил границы лесного заказника "Темнатик" — речь идет о 240 гектарах леса.

В материале говорится, что все эти земли практически по контуру обходят 460 гектаров, которые фирмы, записанные на окружение Каськива, еще во времена Януковича, скупили за выведенные из Госинвестпроекта, которым и руководил Каськив, деньги. После решения суда эти участки оказались в распоряжении АРМА, которая уже шесть раз выставляла их на торги. Но желающих не нашлось".

"Учитывая все это, можно предположить, что в настоящее время проект курорта Каськива и Ко может разрастись до 800 гектаров", - заключают расследователи.

Напомним: В ноябре 2024 года hromadske писало, что Каськив пытается отобрать участки у местных предпринимателей в селе Пилипец на Закарпатье под строительство горнолыжного курорта. Также место, где планируется курорт, посещал нардеп "Слуги народа" Давид Арахамия, говорит, что по делу об инвестициях.

КаськивЗакарпатье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Каськив стремится построить масштабный курорт в Закарпатье и обсуждает это с Львочкиным – Bihus.Info
Трамп говорит, что ситуация с миром в Украине может проясниться "в течение двух недель"
РФ заявила о выходе из арбитража с Украиной по захвату моряков в Керченском проливе
Участники боевых действий смогут получить дополнительные 14 дней отпуска – закон подписан
"Дело Роттердам+": Суд освободил от ответственности экс-главу НКРЭКУ Кривенко
Ипотека под 0%: для кого планируют расширить программу "еОселя"
Все новости...
Каськив
Экс-тесть Татарова зарегистрировал ФЛП на Закарпатье по адресу фонда с орбиты Каськива – СМИ
НАБУ и САП объявили подозрение брату Каськива
НАБУ ждет помощи МИД с разрешением Панамы на наказание Каськива
Последние новости
23:52
Литва вызвала главу посольства РФ из-за массированного обстрела Украины
23:50
Применение Duolingo попало в скандал, потому что назвал Джоан Роулинг "злой"
23:43
Генштаб: На фронте было 116 боев, на Покровском направлении уничтожено 107 оккупантов
23:20
Большинство немцев выступают против отправки войск в Украину – опрос
23:13
футбол"Динамо" в меньшинстве уступило "Маккаби" в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы
23:06
Экс-чиновник оборонки выписал себе "за заслуги" премий и доплат на 700 тысяч – прокуратура
23:05
футболДосадный автогол Кудрика и удаление соперника: "Полесье" разгромно проиграло "Фиорентине"
22:59
В США умер "самый приятный судья в мире": он получил известность за сочувствие и чувство юмора
22:58
футбол"Шахтер" не сумел одолеть "Серветт" в первом матче плейоф Лиги конференций
22:47
Новости экономики 21 августа: последствия атаки РФ, ипотечную госпрограмму "еОселя" расширят
Все новости...
Реклама:
Реклама: