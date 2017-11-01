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Суд получил ходатайство об аресте Авакова-младшего

Среда, 1 ноября 2017, 13:56

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в финансовых махинациях сыну главы МВД Александру Авакову.

Об этом сообщила журналистам в среду пресс-секретарь Соломенского райсуда Киева, куда и поступил документ, Яна Квитченко.

По ее словам, ходатайство поступило в распоряжение следственного судьи Виталия Украинца. Теперь именно он будет определять дату и время судебного заседания.

"Что касается других фигурантов - ни одного ходатайства еще не поступало", - добавила пресс-секретарь.

Квитченко рассказала, что дело будет слушаться по адресу: Киев, Вознесенский спуск, 10 б.

Как известно, САП ходатайствует об аресте для всех трех фигурантов "дела рюкзаков" с возможностью внесения залога на общую сумму 14 млн гривен.

Для сына Арсена Авакова просят залог в 5 миллионов.

В декабре 2016 года, рассматривая ходатайство САП относительно главы ЦИК Михаила Охендовского, Виталий Украинец принял решение не назначать ему залог в 1,3 млн гривен, а отпустить под личное обязательство.

31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.

Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин, в 2014 году руководитель ИТ-компании "Turboseo", Владимир Литвин.

НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела о растратегосударственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.

Вечером 31 октября правоохранительные органы доставили сына Александра Авакова в изолятор временного содержания.

1 ноября сообщили о подозрении третьему задержанном по этому делу – Владимиру Литвину.

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Евгений Кизилов, УП

Темы: АваковМВДсудскандалкоррупция
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