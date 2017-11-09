Экс-помощница Пискуна купила дом Кардашян за почти $18 миллионов

Украинка Марина Актон, которая в 2005-2010 годах занимала должность помощницы бывшего генпрокурора Святослава Пискуна, приобрела дом Ким Кардашян за $ 17,8 млн.

Об этом сообщает Mansion Global.

Дом расположен в престижном лос-анджелесском районе Бель-Эйр.

Новая владелица особняка Марина Актон - филантроп и предприниматель украинского происхождения. Украинка замужем за влиятельным американским бизнесменом и проживает в Сан-Франциско.

В 2005-2010 годах девушка занимала должность помощницы бывшего Генерального прокурора Украины Святослава Пискуна.

В Лос-Анджелес Марина Актон решила перебраться, чтобы начать и развивать музыкальную карьеру.

Сообщается, что в доме площадью 840 квадратных метров шесть спален и восемь ванных комнат. Также на территории есть бассейн и пляжный домик.