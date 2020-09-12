Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Венедиктова заявила, что Пискун сам передумал быть ее советником

Суббота, 12 сентября 2020, 22:26
Венедиктова заявила, что Пискун сам передумал быть ее советником

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что бывший генпрокурор Святослав Пискун сам подал заявление об увольнении с должности ее внештатного советника.

Источник: Венедиктова в интервью Савику Шустеру

Прямая речь: "Заявление о том, чтобы Святослав Михайлович перестал быть советником, он подал сам. И это было вызвано тем, что все-таки он очень активно занимается политической деятельностью.

Так или иначе советник генерального прокурора должен заниматься тем направлением, на которое его приглашали. И когда направление немного расширяется, то это может ставить под сомнение беспристрастность самого генпрокурора. Я очень стараюсь быть вне политики и не вмешиваться в политические процессы".

Детали: Венедиктова также назвала "абсолютно ложной" информацию о том, что на нее давили из Офиса президента с требованием уволить Пискуна.

Что предшествовало: Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником на общественных началах 27 июля.

Она намекнула, что взяла бывшего генпрокурора в советники из-за его опыта и эффективности.

25 августа Венедиктова уволила Пискуна с должности внештатного советника.

61-летний Пискун трижды занимал должность генпрокурора: во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.

Катерина Тищенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВенедиктоваПискун
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Венедиктова
Как не стоит увольнять чиновников во время войны
Зеленский назначил Венедиктову послом в Лихтенштейне по совместительству
Зеленский отправил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарию
Последние новости
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
Все новости...
Реклама: