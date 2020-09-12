Венедиктова заявила, что Пискун сам передумал быть ее советником

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что бывший генпрокурор Святослав Пискун сам подал заявление об увольнении с должности ее внештатного советника.

Источник: Венедиктова в интервью Савику Шустеру

Прямая речь: "Заявление о том, чтобы Святослав Михайлович перестал быть советником, он подал сам. И это было вызвано тем, что все-таки он очень активно занимается политической деятельностью.

Так или иначе советник генерального прокурора должен заниматься тем направлением, на которое его приглашали. И когда направление немного расширяется, то это может ставить под сомнение беспристрастность самого генпрокурора. Я очень стараюсь быть вне политики и не вмешиваться в политические процессы".

Детали: Венедиктова также назвала "абсолютно ложной" информацию о том, что на нее давили из Офиса президента с требованием уволить Пискуна.

Что предшествовало: Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником на общественных началах 27 июля.

Она намекнула, что взяла бывшего генпрокурора в советники из-за его опыта и эффективности.

25 августа Венедиктова уволила Пискуна с должности внештатного советника.

61-летний Пискун трижды занимал должность генпрокурора: во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.