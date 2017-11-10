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7 человек подались в судьи КС по квоте Верховной Рады

Пятница, 10 ноября 2017, 08:39

7 человек подали документы на должности судей Конституционного Суда по квоте Верховной Рады.

Об этом говорится на сайте парламента.

Фракция "Блок Петра Порошенко" выдвинула кандидатуры судьи Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Ирины Завгородней и профессора кафедры финансового права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, депутата Черновицкого городского совета Натальи Якимчук.

Фракция "Народный фронт" выдвинула кандидатуру доцента кафедры гражданского права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Олега Первомайского.

Фракция "Батьківщина" выдвинула кандидатуру судьи Верховного Суда Николая Короткевича.

Еще 3 человека решили сами подать документы для участия в конкурсе (хотя, согласно регламенту, право на выдвижение имеют только депутатские фракции и группы).

В частности, это заведующий кафедрой правосудия юридического факультета Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Оксана Щербанюк, судья Апелляционного суда Днепропетровской области в отставке Василий Зайцев и заместитель руководителя Управления сравнительных исследований и правовых позиций, заведующая отделом сравнительных исследований секретариата Конституционного Суда в 2004-2017 годах Наталия Денисенко.

Теперь комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия должен определить, кто из кандидатов соответствует необходимым требованиям, и после этого отправить их документы на специальную проверку в аппарат парламента.

После этого комитет проводит собеседование с кандидатами, прошедшими спецпроверку, а затем готовит свои рекомендации.

На данный момент вакантны две должности судей КС по квоте Верховной Рады.

"Українські новини"

Темы: КСВерховная Рада
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