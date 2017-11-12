Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Для Мариинского дворца закупят комодов и трибун на 1 миллион гривен

Воскресенье, 12 ноября 2017, 17:12

Госуправление делами объявило тендеры на закупку комодов, консоли, трибун и подставок под флаг для Мариинского дворца в Киеве.

Соответствующие тендеры объявлены в системе госзакупок ProZorro, передают "Українські новини".

Согласно документам, для столичного дворца должны закупить 4 комоды и одну консоль за 630 тысяч гривен,

Также управление проводит тендер на закупку 4 трибун и 10 подставок под флаг за 370 тысяч гривен.

Ранее Госуправления делами объявило тендер на закупку штор для Мариинского дворца на 8 миллионов гривен, а также диванов, кресел и стульев - еще на 8,8 миллиона.

Как известно, Национальная полиция подозревает сотрудников Государственного управления делами в растрате почти 5 миллионов гривен при проведении реконструкции Мариинского дворца.

Темы: Киевгосзакупки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Киев
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Киевский фуникулер закроют на месяц из-за ремонта
Последние новости
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
На Ocean Plaza "висит" кредит перед Ротенбергом на почти 7 миллиардов
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:16
Украина нуждается в большей поддержке Запада, чтобы не включать "печатный станок" – ЕБРР
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
Все новости...
Реклама: