WADA не вернет аккредитацию российскому антидопинговому агентству

Российское антидопинговое агентство не будет реабилитировано, это решение может привести к отстранению сборной РФ от участия в Олимпиаде 2018 года.

Об этом, ссылаясь на общественно-правовой телеканал ARD, пишет DW.com.

На заседании 15-16 ноября WADA объявит, что российское агентство пока не смогло выполнить поставленные перед ним условия, сообщил в эфире ARD автор фильмов о российском допинге, немецкий журналист Хайо Зеппельт со ссылкой на несколько "полностью заслуживающих доверие источников из WADA".

По его словам, в своем заключении WADA сошлется на три обстоятельства. Во-первых, российское руководство до сих пор отрицает существование поддерживаемой государством системы допинга. Во-вторых, РФ по-прежнему не предоставляет доступа к пробам мочи российских атлетов, находящихся в московской антидопинговой лаборатории.

Кроме того, WADA получила новую базу данных, которая содержит доказательства применения допинга российскими спортсменами, сообщил журналист.

Решение "будет иметь масштабные последствия и может привести к отстранению российской сборной от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане", указал Зеппельт.

Кроме того, после отказа WADA реабилитировать российское агентство "все менее вероятным" станет участие россиян в Паралимпиаде-2018, добавил он.

Как известно, летом 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) создал две комиссии для расследования обвинений, представленных в докладе канадского профессора права Ричарда Макларена, возглавлявшего независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства WADA по РФ.

МОК может запретить исполнение государственного гимна России во время зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в качестве наказания за допинговый скандал.