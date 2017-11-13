Дерипаска послал репортера, который спрашивал о связях с Манафортом

Российский олигарх Олег Дерипаска отказался комментировать тесные связи бывшим политтехнологом Януковича Полом Манафортом, который находится под домашним арестом.

Об этом пишет Mediaite.

Журналист CNN Мэтью Ченс пытался получить комментарий у Дерипаски в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме.

В приведенном видео можно увидеть как Дерипаска пытается убежать от журналиста. Ченс не мог заставить его остановиться.

"Фейковые новости", - в конце концов заявил Дерипаска, продолжая убегать от журналиста.

"Это новости для идиотов. Если ты не поймешь", - добавил он.

Ченс спросил олигарха о предложении Манафорта докладывать ему о ходе предвыборной кампании в США, когда он возглавлял штаб Трампа.

"Пожалуйста, потеряйся. Спасибо", - ответил на это Дерипаска.

Ранее The Washington Post сообщило, что Манафорт предлагал лично докладывать Дерипаске о ходе президентской кампании.

Как сообщалось, американский телеканал NBC выяснил, что компании, связанные с политтехнологом Полом Манафортом, получали кредиты от офшорных компаний близкого к Кремлю олигарха Олега Дерипаски.

Как свидетельствуют финансовые документы, хранящиеся на Кипре и на Каймановых островах, общий объем их известных деловых сделок составляет около 60 миллионов долларов США за последнее десятилетие.

Тогда представитель олигарха заявил, что результатом манипуляций Манафорта с инвестициями Дерипаски "будут очевидные юридические последствия".