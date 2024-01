Дерипаска послав репортера, який питав про зв’язки з Манафортом

Російський олігарх Олег Дерипаска відмовився коментувати тісні зв’язки із колишнім політтехнологом Януковича Полом Манафортом, який перебуває під домашнім арештом.

Про це пише Mediaite.

Журналіст CNN Метью Ченс намагався отримати коментар у Дерипаски в кулуарах саміту АТЕС у В’єтнамі.

У наведеному відео можна побачити як Дерипаска намагається утекти від журналіста. Ченс не міг змусити його зупинитися.

Must watch: CNN's @mchancecnn chases down Russian billionaire Oleg Deripaska at APEC Summit. #DoggedJournalism https://t.co/9GBPL4WVUx