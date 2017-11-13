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Дерипаска послав репортера, який питав про зв’язки з Манафортом

Понеділок, 13 листопада 2017, 03:44

Російський олігарх Олег Дерипаска відмовився коментувати тісні зв’язки із колишнім політтехнологом Януковича Полом Манафортом, який перебуває під домашнім арештом.

Про це пише Mediaite.

Журналіст CNN Метью Ченс намагався отримати коментар у Дерипаски в кулуарах саміту АТЕС у В’єтнамі.

У наведеному відео можна побачити як Дерипаска намагається утекти від журналіста. Ченс не міг змусити його зупинитися.

"Фейкові новини", - врешті-решт заявив Дерипаска, продовжуючи тікати від журналіста.

"Це новини для ідіотів. Якщо ти не зрозумієш", - додав він.

Ченс запитав олігарха про пропозицію Манафорта доповідати йому про хід передвиборчої кампанії в США, коли він очолював штаб Трампа.

"Будь ласка, загубись. Дякую", - відповів на це Дерипаска.

Раніше The Washington Post повідомило, що Манафорт пропонував особисто доповідати Дерипасці про хід президентської кампанії.

Як повідомлялося, американський телеканал NBC з'ясував, що компанії, пов'язані з політтехнологом Полом Манафортом, отримували кредити від офшорних компаній близького до Кремля олігарха Олега Дерипаски.

Як свідчать фінансові документи, що зберігаються на Кіпрі і на Кайманових островах, загальний обсяг їх відомих ділових угод становить близько 60 мільйонів доларів США за останнє десятиліття.

Тоді представник олігарха заявив, що результатом маніпуляцій Манафорта з інвестиціями Дерипаски "будуть очевидні юридичні наслідки".

Теми: Пол МанафортРосіяТрамп
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