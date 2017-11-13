СМИ: Путин "определился, что будет участвовать" в выборах президента РФ

В Кремле обсуждаются сценарии того, как и когда Владимир Путин объявит о готовности участвовать в выборах президента РФ в марте 2018 года.

Об этом пишет РБК.

Публичных объявлений о готовности баллотироваться Путин еще не делал, однако "определился, что будет участвовать", сказал изданию федеральный чиновник.

На сегодняшний день есть несколько сценариев драматургии выдвижения Путина, рассказал другой федеральный чиновник и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

Если говорить о дате, когда Путин может сделать объявление о намерении баллотироваться на новый срок, то существуют два подхода: президент сообщит о своем решении до того, как Совет Федерации назначит выборы, либо после.

Базовых концепций две: условно-технический формат или обставленный с максимальной драматургией, рассказывает федеральный чиновник.



"Можно, например, объявить о намерении идти на выборы во время поездки в регион, где соответствующий вопрос задаст рабочий, или же организовать специальное масштабное мероприятие с участием известных людей", — рассказал собеседник издания.

Планируется провести максимально короткую кампанию Путина, "так как его победа не вызывает сомнений". По этой же причине, считают в Кремле, нет необходимости торопиться с объявлением о готовности баллотироваться.

Как известно, о намерении участвовать в президентских выборах уже объявили председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, соучредитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и еще две телеведущие - Анфиса Чехова и Катя Гордон - и порнозвезда Елена Беркова.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Верхняя палата парламента должна назначить кампанию в период с 7 по 17 декабря.