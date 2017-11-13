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Кабмин ищет уполномоченного по гендерной политике

Понедельник, 13 ноября 2017, 18:13

Кабмин начинает конкурс на должность правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики.

Об этом на своей странице в Facebook написала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, добавив ссылку на условия конкурса.

"С огромной радостью сообщаю об объявлении конкурсного отбора на должность Правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики! Мы долго к этому шли", - написала она.
 
"В обществе растет уровень понимания проблематики обеспечения гендерного равенства. Однако страна все еще в начале большой работы. Количество женщин, вовлеченных в принятие важных для государства решений, к сожалению, остается крайне малой", - добавила она.

Климпуш-Цинцадзе сообщила, что конкурсный отбор состоится 23 ноября в секретариате Кабинета министров.

"Поэтому призываю женщин и мужчин (которые, уверена, тоже могут быть преданными делу гендерного равенства) принять участие в конкурсном отборе", - написала она.

Заявки на участие в отборе будут приниматься до 18:00 20 ноября.
 
Как известно, в июне Кабмин ввел должность правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровобществоправа человека
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