Кабмин ищет уполномоченного по гендерной политике

Кабмин начинает конкурс на должность правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики.



Об этом на своей странице в Facebook написала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, добавив ссылку на условия конкурса.



"С огромной радостью сообщаю об объявлении конкурсного отбора на должность Правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики! Мы долго к этому шли", - написала она.



"В обществе растет уровень понимания проблематики обеспечения гендерного равенства. Однако страна все еще в начале большой работы. Количество женщин, вовлеченных в принятие важных для государства решений, к сожалению, остается крайне малой", - добавила она.



Климпуш-Цинцадзе сообщила, что конкурсный отбор состоится 23 ноября в секретариате Кабинета министров.



"Поэтому призываю женщин и мужчин (которые, уверена, тоже могут быть преданными делу гендерного равенства) принять участие в конкурсном отборе", - написала она.



Заявки на участие в отборе будут приниматься до 18:00 20 ноября.



Как известно, в июне Кабмин ввел должность правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики.