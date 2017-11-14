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Закон о Донбассе решили оставить без разрыва дипотношений с РФ

Вторник, 14 ноября 2017, 11:46

Члены парламентского комитета по нацбезопасности решили не вносить в законопроект о реинтеграции Донбасса пункт о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Об этом сообщил журналистам во вторник автор этой инициативы, нардеп от БПП Иван Винник, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы консенсусно согласовали, что это (вопрос разрыва дипотношений – ред.) – полномочия исключительно исполнительной ветви власти", - сказал он.

По словам депутата, исполнительная власть Украины и так должна будет разорвать дипотношения с Россией после вступления в силу закона о деокупации, так как он предоставляет РФ статус агрессора.

Как сообщалось, ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник инициировал включение в президентский законопроект №7163 "О реинтеграции Донбасса" норму о разрыве дипотношений с Россией.

Петр Порошенко не поддержал эту идею.

Темы: Верховная РадаДонбассзаконодательствоРосcия
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