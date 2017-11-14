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"Прокремлевского блогеру" предлагали заявление на обмен с ОРДЛО – адвокат

Вторник, 14 ноября 2017, 13:22

Защита обвиняемого в государственной измене журналиста Василия Муравицкого заявляет, что следствие предлагало ему написать заявление на обмен с самопровозглашенными незаконными формированиями "ЛНР" и "ДНР".

Об этом в интервью "Українським новинам" сообщил его адвокат Андрей Гожый.

"Во время задержания предлагали написать заявление на обмен, но Василий отказался. Речь шла о том, чтобы поменять его на кого-то в "ЛНР", "ДНР" или в России. Это фактически чистосердечное признание", – сказал адвокат.

По его словам, защита надеется на оправдательный приговор для Муравицкого.

Адвокат также сообщил о намерении ходатайствовать в суде о признании экспертиз по делу недопустимыми  и назначении альтернативных.

"Мы же будем стараться признать их недопустимыми, недостоверными и такими, которые не относятся к нашему делу", казал Гожый.

Также по мнению защиты, на основного свидетеля по делу оказывается давление.

"Да, на него оказывалось давление. У него проводился обыск, проводились соответствующие беседы и с ним, и с его родственниками. Мы об этом писали в Генеральную прокуратуру, но наше обращение "похоронили". Но у нас все задокументировано, и мы заявим об этом на судебном следствии и потом также передадим информацию европейским организациям", - сказал он.

По словам юриста, физического давления удалось избежать, так как свидетель вовремя обратился к адвокату.

Также, по словам адвоката, этот свидетель не дал никаких показаний, сославшись на 63 статью Конституции и даст показания на суде.

По словам Гожого ответственным за уголовное преследование журналиста является окружение президента Петра Порошенко и депутата Верховной Рады Борислава Розенблата.

По его словам, Муравицкий был единственным в Житомирской области работником международного агентства и готовил публикации касательно янтарной мафии и коррупции.

Также Гожый утверждает, что по версии следствия фигурантом дела о государственной измене является кот родственников журналиста по кличке "Пампух".

"Есть кот по кличке "Пампух", который принадлежит его родственнице, а его засчитали как неустановленное лицо, как агента. Это есть в материалах дела", – сказал адвокат.

По его словам, судебное рассмотрение дела по существу состоится 24 ноября.

Как сообщалось, в августе в Житомирской области объявили о подозрении в государственной измене блогеру-журналисту, который, якобы по указанию российских кураторов, публиковал антиукраинские материалы.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Житомирской области, подозреваемый несколько лет сотрудничал с представителями иностранного государства.

"В частности, готовил и распространял через интернет публикации, содержащие элементы психологического манипулирования общественным сознанием и направлены на разжигание национальной вражды", - отмечают в прокуратуре.

Кроме того, его обвиняют в распространении информации о сборе денег для обеспечения деятельности боевиков ОРДЛО.

Сейчас 32-летнему мужчине, которому сообщили о подозрении по статьям 111, 110, 161, 258-3 Уголовного кодекса, грозит до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

3 августа Королевский районный суд Житомира постановил взять Муравицкого под стражу.

Темы: ЖитомирСБУСМИ
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