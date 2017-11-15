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В Верховной Раде нардепа заставили перейти на украинский

Среда, 15 ноября 2017, 09:41
Антон Киссе, Наш край

На пленарном заседании Верховной Рады заместитель председателя парламента Оксана Сыроед заставила нардепа от партии "Наш край" Антона Киссе выступать на украинском языке.

Это произошло во время объявления заявлений от фракций.

Когда к трибуне подошел Киссе и начал говорить на русском, Сыроед заявила ему, что он должен разговаривать в Раде исключительно на украинском языке.

В ответ Киссе сказал, что пока не владеет государственным языком, но посещает курсы и через месяц попытается говорить на украинском.

Сыроед позволила говорить на русском только одну минуту.

Ровно через минуту заместитель председателя парламента выключила русскоязычному нардепу микрофон.

Он пытался уговорить ее позволить договорить до конца, однако Сыроед снова сказала ему, что если он хочет продолжить, то должен говорить на украинском языке.

"На украинском, наверное болгарском, если получится", - сказал ей Киссе.

После недолгого спора, он начал говорить на ломаном украинском языке.

По окончанию оглашения заявления  нардепы с улыбками ему аплодировали.

Яна Миланова, УП

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Темы: Верховная Радаязык
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