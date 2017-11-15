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Сын Януковича будет обжаловать отказ в возмещении 16 млрд гривен

Среда, 15 ноября 2017, 19:11

Александр Янукович будет обжаловать решение Печерского райсуда Киева об отказе возмещения убытков в размере 1.6 млрд гривен в международных судах.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Юрий Кирасир в Facebook.

Он отметил, что "данное техническое судебное решение является предсказуемым, но при этом необходимым для инициирования международных судебных процессов по факту незаконной экспроприации банка "ВБР".

Кирасир отметил, что в ближайшее время судебные иски будут переданы на рассмотрение международных судебных инстанций.

Как известно, в январе 2016 года Высший административный суд Украины подтвердил правомерность принятия Национальным банком Украины постановления "Об отнесении Публичного акционерного общества "Всеукраинский банк развития" в категорию неплатежеспособных" от 27 ноября 2014 № 743.

В 2014 году НБУ принял такое решение "целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов этого банка".

15 ноября 2017 Печерский райсуд Киева оставил без удовлетворения исковые требования Александра Януковича в Нацбанк Украины о возмещении убытков в размере 1.6 млрд. грн.

Темы: Януковичсудбанки
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