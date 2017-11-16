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В Крыму фигуранту "дела украинских диверсантов" дали 5 лет колонии

Четверг, 16 ноября 2017, 14:23
В Крыму фигуранту дела украинских диверсантов дали 5 лет колонии

Подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд приговорил фигуранта "дела украинских диверсантов" Дмитрия Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Об этом сообщает подконтрольное оккупантам издание "Крыминформ".

Брат Дмитрия Штыбликова Алексей считает дело надуманным.

"Мы будем встречаться на свидании с Димой и узнаем его настрой по поводу апелляции, будем подавать или нет. Заседание прошло в закрытом режиме за 50 минут, судьи в совещательной комнате были минут 20 и после заседания уже раздали готовый приговор", – цитирует его издание "Крым.Реалии".

Как сообщалось, 18 мая 2017 года фигурант "дела украинских диверсантов" Дмитрий Штыбликов заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину. Ни одного из независимых адвокатов к нему не допустили.

9 ноября 2016 года в Севастополе оккупанты сообщили о задержании "членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины" – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Подконтрольный Кремлю Ленинский районный суд Севастополя 10 ноября арестовал троих задержанных в Севастополе "диверсантов" на два месяца. 30 декабря 2016 года "севастопольский суд" продлил срок содержания под стражей в отношении Штыбликова, Бессарабова и Дудки до 8 марта 2017 года.

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре "Номос". Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

В свою очередь спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко отмечал, что бывшие украинские военные, которые сейчас проживают в Крыму, могут стать "потенциальными жертвами российских спецслужб".

Темы: Крымправа человека
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