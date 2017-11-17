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Найем требует реакции на разоблачение коррупции в НАПК

Пятница, 17 ноября 2017, 16:44

Нардеп Мустафа Найем просит генпрокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника отреагировать на обнародование фактов коррупции в Национальном агентстве по предупреждению коррупции.

Про соответствующие запросы депутат сообщил на странице в Facebook.

"За это время (три дня – УП) не было проведено ни одного процессуального действия - ни допросов сотрудников НАЗК, ни обысков в помещениях агентства, ни выемок документации", - объясняет Найем.

Он также отметил отсутствие комментариев со стороны правоохранителей.

"Нет ни одного комментария Генпрокуратуры относительно бездействия ее сотрудников при первом обращении  Соломатиной еще в октябре этого года. Молчат также НАБУ и САП, которые должны были, соответственно, инициировать и дать разрешение на проведении процессуальных действий", - отметил депутат.

В запросе к генпрокурору Найем просит Луценко разобраться с отказом генпрокуратуры в проведении расследования по фактам, предоставленным Соломатиной.

Кроме того, депутат обратился к директору НАБУ Сытнику с просьбой отчитаться о стадии расследования, проведенных процессуальных действиях и предоставлении охраны Соломатиной.

Как известно, 14 ноября директор департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина рассказала, что АП и Корчак фальсифицируют проверки деклараций.

Она заявила также, что члены НАПК заставляли представителей департамента финансового контроля проверять тех, кто не подлежал проверке.

НАПК подало иск на Соломатину в Шевченковский райсуд Киева за обвинения.

В АП также отрицали информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.

Впрочем, по данным УП, детективы уже установили, что первый заместитель руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации президента Алексей Горащенков давал указания работникам НАПК в WhatsApp.

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