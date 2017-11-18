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ОБСЕ зафиксировала взрывы возле Донецкой фильтровальной станции

Суббота, 18 ноября 2017, 01:45


Наблюдательная миссия ОБСЕ 15 и 16 ноября зафиксировала взрывы возле Донецкой фильтровальной станции.

Об этом сообщается в отчете на сайте организации от 17 ноября.

"СММ считает, что снаряд летел с юга на север, и следующий входной взрыв зафиксирован очень близко к камере СММ на Донецкой фильтровальной станции в 2:18 15 ноября. В 19:36 16 ноября та же камера записала снаряд в полете с юго-запада на северо-восток и последующий взрыв, близкий к камере", - говорится в отчете.

Ранее в ОБСЕ заявили, что обстрелы Донецкой фильтровальной станции угрожают экологической катастрофой.

Как известно, 15 ноября СММ ОБСЕ зафиксировала увеличение количества взрывов на Донбассе.

Темы: ОБСЕДонбасс
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