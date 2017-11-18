Разоблачительница НАПК будет судиться с Луценко и САП

Руководитель департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина заявила, что будет судиться с генпрокурором Юрией Луценко и САП, требуя возвращения дела о злоупотреблениях в Нацагентстве по предотвращению коррупции в НАБУ.

Об этом говорится в заявлении Соломатиной, опубликованном 18 ноября после передачи дела НАПК в СБУ.

"Позор, Юрий Луценко, позор, Назар Холодницкий. Как вы могли передать дело в СБУ, если знали, что обличители дали показания на заместителя начальника управления СБУ Карпушина? Именно Карпушин принес назад пакет с документами о злоупотреблениях в НАПК, который мой коллега отвез на Ризницкую. Вернул незарегистрированным и сказал: не лезьте", - отметила Соломатина.

"А генпрокурор еще и написал Мустафе Найему, что про пакет - это неправда. То есть Юрий Луценко, не выслушав показаний, не проверив факты, не ознакомившись с материалами дела, уже заранее уверен, что свидетели солгали? Какими же будут результаты такого "беспристрастного" расследования и какая судьба ждет нас и наши семьи?", - добавила она.

Соломатина отметила, что детективы, с которыми обличители связались накануне вечером, заявили, что всю прошлую неделю возили в САП ходатайства и материалы и им каждый раз отказывали.

"Мы будем бороться и добиваться возвращения нашего дела в НАБУ. Мы верим только детективам НАБУ. Нам безразлично, какие там отношения между НАБУ, САП или НАПК. Они - единственные, кому мы верим и мы будем работать только с ними", - отметила Соломатина.

Она призвала правозащитников и адвокатов Майдана помочь подготовить иск к генпрокурору и САП "за их незаконное решение, за ложь, предательство и нарушение наших прав".

Также обличители НАПК обратились к международным организациям Transparency International Ukraine, ПРООН в Украине, Human Rights Watch, представительств ЕС, Freedom House и ОБСЕ в Украине, уполномоченного ВРУ по правам человека и в посольства США, Японии, Канады, Великобритании, Дании, Италии, Франции, Германии и др. стран с призывом не оставаться в стороне.

Как известно, руководитель департамента финансового контроля Нацагентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.



Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась, Корчак фактически подчинила ее департамент лояльной к себе человеку. Из-за этого Соломатина написала заявление на увольнение.

В АП отрицают информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.

Вместе с тем, согласно справки по результатам проверки состояния организации работы в департаменте финансового контроля и мониторинга образа жизни, которая попала в распоряжение УП, НАПК действительно избегало проверок деклараций высших должностных лиц государства.

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Украинская правда