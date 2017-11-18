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Активисты пришли к особняку Порошенко спросить о пропавшем добровольце

Суббота, 18 ноября 2017, 20:48
Активисты пришли к особняку Порошенко спросить о пропавшем добровольце

Участники "Руху визволення" приехали к особняку президента Петра Порошенко с требованием объяснить, где находится пропавший доброволец батальона "Донбасс" Вано Надирадзе.

Об этом сообщили на FB-странице "Руху визволення".

"Приехали в имение Порошенко. Если руководители СБУ, МВД и Пограничной службы не могут объяснить, что произошло с Вано Надирадзе, глава государства должен ответить", - говорится в сообщении.

На видео видно, как люди несколько раз стучат в металлические двери, однако им не открывают.

В свою очередь лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили сообщил, ссылаясь на собственные источники, что "журналист и бойцы АТО могут быть на пароме "Вильнюс", который направляется из Черноморская в Поти (Грузия), а привез их лично генерал Косик".

Он добавил, что проверяет эту информацию.

Кроме того нардеп Юрий Деревянко заявил, что четырех похищенных граждан Грузии "могли вывезти самолетом Нацгвардии в Тбилиси", однако самолет Нацгвардии, который вылетел из аэропорта "Жуляны" в 17:15, в Грузии так и не приземлился.

"В квартире, откуда похищали трех из них, есть признаки насилия и кровь, это значит, что похищенных людей жестко избивали. Родные и близкие не имеют никакой информации о том, где находятся похищенные, живы ли они, ничего ли не угрожает их жизни", - добавил он.

Как известно, ранее внефракционный нардеп Юрий Деревянко заявил, что 17 ноября неизвестные схватили и увезли грузинского добровольца АТО Вано Надирадзе, а также Тамаза Шавшишвили, Зураба Цинцадзе и Мамуку Абшидзе в аэропорт "Киев", чтобы выдворить за пределы страны.

Также экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что спецназ похитил из дома журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаза Шашвиашвили и двух его друзей.

В СБУ позже заявили, что совместно с Нацполицией, ГМС и пограничной службой выдворили из Украины восемь граждан Грузии, а решение принято СБУ на основании соответствующих материалов ГМС и НПУ, которые свидетельствуют, что деятельность иностранцев противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины.

Украинская правда

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Темы: Порошенко
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