Активісти прийшли до маєтку Порошенка спитати про зниклого добровольця

Учасники "Руху визволення" приїхали до маєтку президента Петра Порошенка з вимогою пояснити, де перебуває зниклий доброволець батальйону "Донбас" Вано Надірадзе.

Про повідомили на FB-сторінці руху.

"Приїхали до маєтку Порошенка. Якщо керівники СБУ, МВС та Прикордонної служби не можуть пояснити, що сталося з Вано Надірадзе, керівник держави має відповісти", - йдеться у повідомленні.

На відео видно, як люди декілька разів стукають у металеві двері, проте їм не відчиняють.

У свою чергу лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі повідомив, посилаючись на власні джерела, що "журналіст і бійці АТО можуть бути на поромі "Вільнюс", який направляється з Чорноморська в Поті, а привіз їх особисто генерал Косік".

Він додав, що перевіряє цю інформацію.



Також нардеп Юрій Дерев'янко заявив, що чотирьох викрадених громадян Грузії "могли вивезти літаком Нацгвардії до Тбілісі", однак літак Нацгвардії, який вилетів з аеропорту "Жуляни" о 17:15, у Грузії так і не приземлився.

"У квартирі, звідки викрадали трьох з них, є ознаки насильства і кров, це означає що викрадених людей жорстко били. Рідні і близькі не мають жодної інформації про те, де перебувають викрадені, чи вони живі, чи їхньому життю нічого не загрожує", - додав він.

Як відомо, раніше позафракційний нардеп Юрій Дерев'янко заявив, що 17 листопада невідомі схопили і повезли грузинського добровольця АТО Вано Надирадзе, а також Тамаза Шавшішвілі, Зураба Цинцадзе і Мамуку Абшідзе в аеропорт "Київ", щоб видворити за межі країни.

Також екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що спецназ викрав з дому журналіста провідної грузинської телекомпанії Руставі-2 Тамаза Шашвіашвілі і двох його друзів.

В СБУ згодом заявили, що спільно з Нацполіцією, Державною міграційною та прикордонною службами видворили з України вісьмох громадян Грузії, а рішення ухвалено на підставі відповідних матеріалів ДМС і НПУ, які свідчать, що "діяльність іноземців суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України".

Українська правда