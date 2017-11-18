Под Администрацией президента подожгли шины

Активисты "Руху визволення" подожгли шины под Администрацией президента.

Соответствующее видео доступно на FB-странице "Руху визволення".

На видео также видно, как люди подбегают к белому микроавтобусу и пытаются его перевернуть. Они утверждали, что этот бус следил за ними от особняка президента Петра Порошенко.

В ситуацию вмешался нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев, который попросил мужчину в машине предъявить удостоверение. Мужчина предъявил удостоверение Службы безопасности Украины города Киева, после чего Соболев попросил людей пропустить автобус. Мужчины послушались нардепа.

Ранее в субботу активисты "Руху визволення" ездили к особняку Порошенко в Киевской области, чтобы узнать, где находится пропавший доброволец батальона "Донбасс" Вано Надирадзе.

Как известно, внефракционный нардеп Юрий Деревянко заявил, что 17 ноября неизвестные схватили и увезли грузинского добровольца АТО Вано Надирадзе, а также Тамаза Шавшишвили, Зураба Цинцадзе и Мамуку Абшидзе в аэропорт "Киев", чтобы выдворить за пределы страны.

Также экс-президент Грузии Михэил Саакашвили заявил, что спецназ похитил из дома журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаза Шашвиашвили и двух его друзей.

В СБУ позже заявили, что совместно с Нацполицией, ГМС и пограничной службой выдворили из Украины восемь граждан Грузии, а решение принято СБУ на основании соответствующих материалов ГМС и НПУ, которые свидетельствуют, что деятельность иностранцев противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины.

Украинская правда