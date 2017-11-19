Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: Состояние одного раненого военного – тяжелое

Воскресенье, 19 ноября 2017, 13:32

За прошедшие сутки в результате обстрелов ранения получили 4 военных Вооруженных сил Украины, состояние одного из них - тяжелое.

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны по АТО полковник Александр Мотузяник, передает Информационно-аналитический центр СНБО.

"В результате боевых действий погибших среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Четверо бойцов получили ранения в результате обстрелов со стороны противника. В частности, по одному военнослужащему ранены неподалеку Водяного, Песков, Золотого и Новотошковского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние трех раненых - удовлетворительное, а одного - тяжелое.

Также сообщается, что увеличилось количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

"Противник продолжает вести прицельный огонь по укреплениям Вооруженных сил Украины с вооружения, запрещенного минскими соглашениями. В частности, оккупанты открывали огонь из танка, 120-ти и 82-мм минометов, вооружения БМП", - отметили в Минобороны.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила, что незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать из артиллерийских орудий окраины поселка Водяное.

"В том числе, и жилье мирных жителей, о чем свидетельствуют материалы фотофиксации офицеров-наблюдателей наблюдательного группы "Мариуполь". Оккупант и дальше подло использует здесь артиллерийские системы большого калибра, обстреливая мирных жителей", - подчеркнули в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки незаконные вооруженные формировании провели 30 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины по всей линии соприкосновения, в результате которых 4 украинские военнослужащие получили ранения.

Темы: АТООРДЛОВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
11:55
Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана
11:47
"Укрэнерго" прогнозирует незначительный дефицит электроэнергии в течение дня
11:45
По всей Украине второй раз за утро раздается тревога
11:31
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
11:25
Балтийские страны предлагают ЕС запретить импорт российского зерна
11:23
Друг Путина поставил ловушку: почему на Ocean Plaza может не найтись покупатель
11:20
фотоШпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:19
Maersk наращивает количество авиаперевозок для сокращения времени транзита грузов
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
Все новости...
Реклама: