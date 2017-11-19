АТО: Состояние одного раненого военного – тяжелое

За прошедшие сутки в результате обстрелов ранения получили 4 военных Вооруженных сил Украины, состояние одного из них - тяжелое.

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны по АТО полковник Александр Мотузяник, передает Информационно-аналитический центр СНБО.

"В результате боевых действий погибших среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Четверо бойцов получили ранения в результате обстрелов со стороны противника. В частности, по одному военнослужащему ранены неподалеку Водяного, Песков, Золотого и Новотошковского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние трех раненых - удовлетворительное, а одного - тяжелое.

Также сообщается, что увеличилось количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

"Противник продолжает вести прицельный огонь по укреплениям Вооруженных сил Украины с вооружения, запрещенного минскими соглашениями. В частности, оккупанты открывали огонь из танка, 120-ти и 82-мм минометов, вооружения БМП", - отметили в Минобороны.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила, что незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать из артиллерийских орудий окраины поселка Водяное.

"В том числе, и жилье мирных жителей, о чем свидетельствуют материалы фотофиксации офицеров-наблюдателей наблюдательного группы "Мариуполь". Оккупант и дальше подло использует здесь артиллерийские системы большого калибра, обстреливая мирных жителей", - подчеркнули в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки незаконные вооруженные формировании провели 30 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины по всей линии соприкосновения, в результате которых 4 украинские военнослужащие получили ранения.