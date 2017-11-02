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Суд разрешил не рассекречивать решение о спецконфискации

Четверг, 2 ноября 2017, 10:02

Окружной административный суд Киева отказался отменить постановление Военной прокуратуры о засекречивании решения Краматорского горсуда Донецкой области о спецконфискации 1,5 млрд долларов экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Українські новини".

Указано, что суд получил иск общественной организации "Центр противодействия коррупции" к военному прокурору сил антитеррористической операции, государственному предприятию "Информационные судебные системы", Государственной судебной администрации и к генеральному прокурору Юрию Луценко.

В иске ЦПК просил признать противоправным и отменить постановление прокурора Военной прокуратуры сил АТО от 21 марта о применении мер безопасности к лицам, которые принимают участие в уголовном производстве, в котором и было вынесено решение о спецконфискации.

Также общественная организация просила обязать Государственную судебную администрацию и государственное предприятие "Информационные судебные системы" обнародовать решение Краматорского горсуда от 28 марта 2017 года.

Кроме того, ЦПК просил суд отменить решение Луценко о признании гостайной описательной части приговора Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта.

Рассмотрев исковое заявление, суд решил, что постановление Военной прокуратуры о применении мер безопасности является процессуальным документом, принятым в рамках полномочий.

Суд отметил, что данный документ не подлежит рассмотрению в порядке административного производства.

Таким образом, суд отказал в открытии производства в части признания необоснованным и отмены постановления Военной прокуратуры о применении мер безопасности, на основании которого было засекречено решение о спецконфискации средств.

Как известно, 28 марта Краматорский горсуд вынес решение о спецконфискации 1,5 млрд долларов Януковича и его окружения в рамках процесса против бывшего директора компании "Газ Украина-2020" Аркадия Кашкина.

Через месяц решение вступило в силу, и конфискованные средства были перечислены в госбюджет.

В мае 7 кипрских компаний-держателей облигаций внутреннего госзайма обжаловали решение о спецконфискации 1,5 млрд долларов, но апелляция не была принята к рассмотрению.

"Украинская правда" в Threads

Темы: спецконфискациясудЯнукович
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