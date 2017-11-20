Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Налог на отдых: крымские оккупанты утвердили курортный сбор

Понедельник, 20 ноября 2017, 14:00

Оккупационные власти незаконно аннексированного Россией Крыма утвердили размер и сроки действия курортного сбора, который будет взыматься с туристов за посещение полуострова.

Такое решение приняли на заседании так называемого "комитета госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму", передает ТАСС.

"Комитет" утвердил проект регионального закона, который предлагает взымать 10 рублей за сутки проживания з каждого туриста в период с 1 мая по 30 сентября.

Налогом "в качестве эксперимента" обложат Алушту, Евпаторию, Саки, Судак, Феодосию, Ялту и Черноморском районе.

Предполагается, что от сбора будут освобождены лица моложе 18 лет, а также жители Крыма.

"Комитет" проголосовал за внесение проекта закона "О введении курортного сбора" на рассмотрение сессии так называемого "крымского парламента", которая состоится 29 ноября.

Как сообщалось, 19 июля Госдума РФ приняла закон, который предусматривает взыскание с посетителей российских курортов дополнительной платы. Эта норма распространяется и на оккупированный Крым.

Ожидается, что туристы начнут платить курортный сбор 1 мая 2018 года. В первый год ставка курортного сбора не должна будет превышать 50 рублей в сутки. Размер сбора может быть снижен до нуля в зависимости от сезона. Платить его должны все совершеннолетние туристы.

Ранее представитель оккупационной власти Крыма, так называемый министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий говорил, что стоимость отдыха в Крыму для россиян выше в два раза, чем в Турции, и это не говоря уже о разнице в качестве сервиса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымоккупациятуризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

Все новости...
Крым
Россияне заявили, что на въезде в Крым застряли более 1300 авто
Зеленский о переговорах с Путиным после подхода ВСУ к Крыму: Логичная риторика
Аксенов говорит, якобы возле Керчи сбили крылатую ракету
Последние новости
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
Силы обороны поразили вражеские "Зоопарк" и "Репеллент-1" на Таврийком направлении
12:15
Суд в США возобновил запрет на продажу двух моделей Apple Watch
12:09
Помощник генсека: НАТО вполне в состоянии защититься от агрессии России
12:00
РФ покинули примерно 2500 ученых с начала вторжения – СМИ
11:55
Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана
11:47
"Укрэнерго" прогнозирует незначительный дефицит электроэнергии в течение дня
11:45
По всей Украине второй раз за утро раздается тревога
11:31
фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
Все новости...
Реклама: