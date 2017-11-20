ГПУ будет просить, чтобы дела Майдана не передавали НАБУ

Генеральная прокуратура будет ходатайствовать о том, чтобы прокуратуре оставили расследования дел относительно расстрелов на Майдане, даже тех, где фигурируют первые лица государства.

Об этом на брифинге 20 ноября заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"С сегодняшнего дня ГПУ – впервые с 1996 года после изменения Конституции – все-таки избавилась от функций следствия. Поэтому старые дела остаются за нами, но дела даже старые, в которых подозреваются чиновники категории А, даже бывшие, должны быть переданы в НАБУ.

Поэтому большинство резонансных дел, о которых мы говорили сегодня с семьями героев Небесной сотни, согласно закону, должны быть переданы в НАБУ. Это и дела где фигурирует Янукович, Арбузов, Азаров, Курченко, Клименко, Лазаренко", - сказал Луценко в эфире "112 Украина".

Он добавил, что и он, и родственники погибших с этим не согласны.

"Все прекрасно понимают, что изучить дело в несколько сотен томов займет много месяцев и может навредить результатам следствия. Сегодня участники говорили об обращении к ВР с тем, чтобы скорректировать законодательство в части преступлений против майдановцев.

Чтобы оставить прокуратуре дела Майдана, даже категории А, те, которые мы начали. Ибо действительно передача сейчас дела Януковича в НАБУ, как минимум на полгода притормозит темпы следствия", - сказал Луценко.

Он добавил, что согласно закону, отныне дела, касающиеся расстрелов и других незаконных действий должностных лиц, остаются за ГПУ, а в НАБУ будут передавать преступления, где есть экономическая составляющая.

"На данный момент мы можем расследовать только старые дела, в которых нет категории А. Все остальные дела я должен расписывать на СБУ и МВД, пока нет ГБР, а дела, где есть категория А, передавать в НАБУ", - пояснил Луценко.

Он добавил, что было бы хорошо, если бы дела по Майдану не разбрасывали на разные органы.

"Если бы парламент смог облегчить те узы, которыми они спутали правоохранительные органы, то мы были бы благодарны. Нет – то будем работать даже в этих условиях", - сказал он.

"Я думаю, что можно было бы оставить дела категории А, касающиеся Майдана за нами. Если законодатель это сделает – хорошо", - подытожил Луценко.

Как известно, ГБР должно было начать функционировать с 20 ноября 2017 года и соответственно начать досудебное следствие дел, которые сейчас расследуются органами прокуратуры.

В то же время, до сих пор Государственное бюро расследований не начало своей деятельности, а с 20 ноября 2017 следователи органов прокуратуры теряют полномочия по осуществлению предварительного расследования преступлений, подследственных бюро.

Ситуацию должен был исправить законопроект 7278, который бы продлил полномочия ГПУ по этим делам до 1 января 2019 года. Однако проект до сих пор не был включен в повестку дня заседания Верховной Рады.

16 ноября директором Государственного бюро расследований конкурсная комиссия выбрала Романа Трубу.



Первым заместителем председателя ГБР была избрана прокурор Ольга Варченко, а заместителем директора – заместитель экс-прокурора Киева Александр Буряк.

Эксперт реанимационного пакета реформ Александр Леменов утверждал, чтокандидатуру Трубы на директора ГБР согласовал секретарь СНБО Александр Турчинов непосредственно с Петром Порошенко. В СНБО это отрицают.

20 ноября начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что работа органов прокуратуры парализована из-за отсутствия Госбюро расследований как органа, которому должны быть переданы функции следствия с 20 ноября 2017 года, и непродления Верховной Радой возможности прокуратуры открывать уголовные производства.

Подробнее о том, откуда появился Роман Труба, и как происходило избрание председателя ГБР, читайте в материале УП.

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