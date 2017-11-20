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В Минюсте Грузии заявили, что не причастны к депортации сограждан из Украины

Понедельник, 20 ноября 2017, 20:49

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что ее ведомство не контактировало с украинской стороной о депортации восьми своих граждан.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Наша страна открыта для всех граждан Грузии, и, разумеется, если другое государство вернет их на родину, эта земля будет открыта для всех наших граждан", - заявила Цулукиани.

Она отметила, что Украина не сообщала Грузии о депортации ее восьми сограждан.

Как известно, 21 октября друга Михэила Саакашвили и добровольца Давида Макишвили, бывших охранника и водителя лидера партии "Рух новых сил" Георгия Рубашвили и Михэила Абзианидзе схватили в Киеве и выдворили в Грузию.

15 ноября Саакашвили опубликовал документ Главного управления Государственной миграционной службы в городе Киеве, согласно которому отменили вид на жительство журналисту ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамазу Шашвиашвили в Украине.

17 ноября Саакашвили заявил, что спецназ похитил из дома журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаза Шашвиашвили и двух его друзей.

В свою очередь нардеп Юрий Деревянко заявил, что 17 ноября неизвестные схватили и увезли грузинского добровольца АТО Вано Надирадзе, а также Тамаза Шавшишвили, Зураба Цинцадзе и Мамуку Абшидзе в аэропорт "Киев", чтобы выдворить за пределы страны.

В СБУ позже заявили, что совместно с Нацполицией, ГМС и пограничной службой выдворили из Украины восемь граждан Грузии, а решение принято СБУ на основании соответствующих материалов ГМС и НПУ, которые свидетельствуют, что деятельность иностранцев противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины. 

Читайте также: Въезд запрещен. Как выдворяют "грузин Саакашвили" из Украины

Темы: УкраинаГрузия
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