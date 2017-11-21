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ДТП в Харькове: из больницы выписали еще одну пострадавшую

Вторник, 21 ноября 2017, 15:41

Оксана Евтеева, которая серьезно пострадала в резонансном ДТП в Харькове 18 октября, выписывается из городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова.

Об этом сообщил в Facebook мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Оксана - одна из двух сестер, пострадавших в аварии на Сумской 18 октября. Изначально ее состояние оценивалось врачами как тяжелое. У девушки были многочисленные переломы и повреждения внутренних органов", - рассказывает он.

По словам градоначальника, девушке пока нельзя вставать, процесс восстановления еще не закончен.

"Но в постоянном наблюдении врачей Оксана больше не нуждается", - отметил Кернес.

Как известно, у Евтеевой сломан таз, травма черепа и сильно повреждено лицо. В ДТП она попала вместе с мужем Александром Евтеевым и сестрой Дианой Берченко. Супруг Оксаны погиб на месте, сестра умерла в больнице 26 октября.

Сейчас расследование резонансного ДТП на улице Сумской в Харькове находится на завершающей стадии.

18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

Украинская правда
Темы: ДТПХарьков
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