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Сытник: Ряд партий хотят ограничить полномочия НАБУ

Среда, 22 ноября 2017, 13:09

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что некоторые политики осуществляют дискредитацию антикоррупционных органов с целью ограничения полномочий НАБУ.

Об этом он сказал во время общения с членами антикоррупционного комитета Верховной Рады во вторник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, представители некоторых политических сил, в отношении которых расследуются уголовные производства, делают заявления с целью дискредитировать антикоррупционные органы.

"Для чего это делается? Некоторые коллеги допускают какие-то ошибки, и это дает возможность говорить о конфликте между антикоррупционными органами", – сказал Сытник.

"Это делается для одного – провести те решения, которые до этого невозможно было провести. Это законы, которые позволяют лишить части подследственности НАБУ, законы, которые, возможно, антикоррупционное бюро подчинят Государственному бюро расследований, которое только начинает создаваться", – говорит директор НАБУ.

"Это закон, который, возможно, вернет альтернативную подследственность или вообще уничтожит антикоррупционное бюро. Это назначение аудитора, который наконец напишет то, что нужно тем политическим силам, которые не заинтересованы в этих расследованиях", – заявил Сытник.

Для достижения такой цели, по словам Сытника, политики используют подконтрольные им медиаресурсы.

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Как известно, в 2017 году должен состояться первый аудит эффективности деятельности НАБУ.

Согласно закону о НАБУ, президент, Верховная Рада и Кабинет министров ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также имеют безупречную деловую репутацию.

В то же время парламент до сих пор не смог избрать своего члена комиссии внешнего контроля по проведению аудита НАБУ.

Темы: НАБУ
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