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Россия направила на Донбасс 71-й "гумконвой"

Четверг, 23 ноября 2017, 05:16

71-я колонна МЧС России с якобы гуманитарной помощью выдвинулась на Донбасс.

Об этом сообщает МЧС России.

Как утверждается, автомобили везут более 500 тонн грузов, среди которых "детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и детские подарки".

Колонна проследует в два пункта назначения – Луганскую и Донецкую области Украины.

Как известно, Россия доставляет "гуманитарную помощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие и другую помощь.

Предыдущая колонна российских грузовиков вторглась в Украину 26 октября.

Темы: ДонбассОРДЛОРосcия
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