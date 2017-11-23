Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мосийчук накинулся на Саакашвили в прямом эфире

Четверг, 23 ноября 2017, 07:46

Депутат "Радикальной партии" Игорь Мосийчук в разгаре спора в прямом эфире накинулся на лидера партии "Рух новых сил" Михэила Саакашвили.

Конфликт случился во время программы "Украинский формат" на NewsOne.

Диспутируя, Мосийчук вдруг спросил у Саакашвили: он за Бандеру или против.

На что Саакашвили ответил, что он "за Украину".

"Если бы Бандера был жив, он бы в первую очередь уничтожал бы коррупционеров", – сказал Саакашвили.

Однако Мосийчук обвинил третьего президента Грузии в коррупции и подбежал к нему с костылем.

"Вы с компанией, Саакашвили, каждый месяц получали по 200 тысяч! Вы, Саакашвили, с компанией Шеварнадзе. Есть платежки! Его племянник их обнародовал. Вы также занимались коррупцией в Грузии. Вы также коррупционер и вас за это преследуют", – заявил член "Радикальной партии".

Добраться до Саакашвили разъяренному Мосийчуку с костылем в руках помешал ведущий Василий Голованов, который спиной прикрыл третьего президента Грузии.

Мосийчук заявлял, что Саакашвили не имеет права заниматься политикой в Украине и должен вернуться в Грузию.

"Потвора – это ты, едь прочь из Украины", – кричал депутат.

Он также обвинял Саакашвили в убийстве грузин, на что тот сиронизировал: "и жареных детей тоже ел".

Темы: СаакашвилиМосийчуктелевидение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

По всей Украине второй раз за утро раздается тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Саакашвили
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Последние новости
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки ракет для истребителей и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
12:17
Силы обороны поразили вражеские "Зоопарк" и "Репеллент-1" на Таврийком направлении
12:15
Суд в США возобновил запрет на продажу двух моделей Apple Watch
Все новости...
Реклама: