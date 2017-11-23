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Корнет заявил, что Луганск мог вернуться в состав Украины

Четверг, 23 ноября 2017, 09:08

Игорь Корнет, называющий себя "министром внутренних дел ЛНР", заявил, что осенью 2016 года оккупированную часть Луганской области едва не вернули в состав Украины.

Вечером 22 ноября отстраненный Игорем Плотницким Корнет выступил перед "начальниками ведомства", видеосюжет выложен на Youtube-канале "МВД ЛНР".

По нынешней ситуации он сказал: "Обстановка складывалась непростая, задержания первые проведены… Слава Богу, без крови получилось".

"Показания люди дают. Показания именно и о фальсификациях, начиная с 2016 года, и о фальсификациях "псевдопереворота", – сказал Корнет.

Он сказал, что виновные понесут наказание за смерть Геннадий Цыпкалова, который умер "из-за этой фальсификации".

"Но мы не прошляпили удар в спину в этот раз. За малым не получилось вернуться назад, в "неньку". В реальности, за малым. Буквально недели две", – заявил Корнет.

По его словам, в случае "успеха усилий украинских агентов по отстранению руководства МВД ЛНР", на подконтрольную боевикам "ЛНР" территорию был готов зайти 3-й полк спецназа украинской разведки.

"У нас все получилось", – сказал Корнет.

Он также заявил, что дела, открытые в последние недели против ряда сотрудников т.н. "МВД ЛНР" – надуманны.

Кроме того, на Youtube-канале "МВД ЛНР" выложено "признание" человека, который называется украинским майором Сергеем Иванчуком и признает, что вел "диверсионно-разведывательную деятельность". И он заявляет, что руководитель луганской телерадиокомпании Анастасия Шуркаева сообщила своему дяде Вадиму Бойко, который помогал украинцам, что т.н. "МВД ЛНР" вышло на их след.

Темы: ДонбассЛуганская областьЛНР
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