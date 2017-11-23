В Нацгвардии твердят, что не были под НАБУ при задержании сына Авакова

В Национальной гвардии Министерства внутренних дел уверяют, что их военнослужащие не находились под НАБУ в день задержания сына министра внутренних дел фигуранта так называемого "дела рюкзаков" Александра Авакова.



Об этом сообщает в четверг "Радио Свобода".



Журналисты опираются на письменный ответ за подписью заместителя командующего Нацгвардии на запрос народного депутата Сергея Лещенко.



"Сообщаем, что военнослужащие Национальной гвардии Украины к каким-либо мероприятиям 31 октября 2017 у здания Национального антикоррупционного бюро Украины не привлекались и вблизи него не находились", – говорится в документе.



Такой ответ в Нацгвардии предоставили, несмотря на то, что журналисты программы "Схемы" ранее обнародовали фотофакты пребывания нескольких автомобилей, а мини-бусов с номерами военного формата и символики МВД, похожих на номера Нацгвардии, у здания НАБУ в то время, когда туда доставили Александра Авакова для объявления ему подозрения, отмечает "Радио Свобода".



Главный редактор программы "Схемы" Наталья Седлецкая "отмечала тогда, что министр внутренних дел Арсен Аваков бросил на защиту сына административный ресурс.



"Вот, например, два мини-буса, которые примчались под НАБУ, когда туда доставили сына министра для объявления ему подозрения в коррупционном преступлении. Это же номера Национальной гвардии МВД, не так ли? Что они там делали? Какие предусмотренные законом функции выполняли?" - отмечала тогда она.

Авто с номерами, похожими на номера Нацгвардии МВД, у здания НАБУ в день задержания сына министра внутренних дел Александра Авакова , 31 октября 2017 года



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Как известно, Национальное антикоррупционное бюро 31 октября провело обыски в рамках расследования возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел для бойцов в зоне АТО.

В результате ряда обысков по подозрению в растрате более 14 миллионов гривен задержали трех человек: бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, представителя фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков (Владимира Литвина) и сына министра внутренних дел Александра Авакова.

По данным НАБУ, в 2015 году эти лица были причастны к закупке за счет МВД рюкзаков по цене, существенно выше среднерыночной.

По данным предварительного расследования, товар не был поставлен вовремя и к тому же не отвечал требованиям, установленным МВД, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 14 миллионов гривен.

Александр Аваков в свою очередь назвал это дело политическим. Так же и Министерство внутренних дел Украины, к которому Александр Аваков формально не имеет отношения, назвал "политическими, а не юридически обоснованными" действия НАБУ, а министр Арсен Аваков заявил, что его сын не причастен к растрате бюджетных средств.

Как известно, в начале 2016 года журналисты программы "Схемы" обнаружили видеозаписи, похожие на съемки скрытой камерой в кабинете тогдашнего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, который до мая 2015 года отвечал в министерстве за государственные закупки.



На видео зафиксирован диалог о закупке рюкзаков между якобы сыном министра Авакова Александром и лицом, похожим на Сергея Чеботаря, в то время заместителя Арсена Авакова, в котором они договариваются о получении сыном министра бюджетного подряда в обход законной процедуры тендера.