Климкин: за убийство крымской татарки оккупанты дорого заплатят

Министр иностранных дел Павел Климкин называет смерть ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка убийством и убежден, что оккупанты за это дорого заплатят.

Об этом он написал в Twitter.

Как известно, 23 ноября в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.

После задержаний крымских татар скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров назвал задержания в Крыму спецоперацией ФСБ России с целью арестов активистов национального движения и компрометации Меджлиса крымскотатарского народа.