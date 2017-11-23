Россия требует от США закрыть сайт "Миротворец"

Россия направила ноту в Государственный департамент США с требованием отказать сайту "Миротворец" в "американской прописке" из-за создания "атмосферы нетерпимости" к российским СМИ.

Об этом в четверг заявила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, сообщает "ТАСС".

"Мы передали ноту в Госдеп США, где содержатся характеристики портала "Миротворец", а также в этом документе содержится требование отказать им в американской прописке, так как от деятельности этого так называемого миротворческого сайта пострадал уже не один журналист", - сказала она.

"Почувствуйте разницу: эта пристальная слежка за любым шагом, который предпринимают российские средства массовой информации, и информацией, которую они распространяют, максимальное создание атмосферы нетерпимости к российским СМИ и абсолютное бездействие в отношении сайта, деятельность которого противоречит всем нормам корпоративной этики", - заявила Захарова.

По ее словам, ответа от американской стороны пока не поступало.

Ранее в министерство иностранных дел РФ заявили, что сайт "Миротворец" базируется на американских серверах и обвинили США в нежелании противодействовать этому.

Как известно, сайт "Миротворец" связывают с членом коллегии МВД Антоном Геращенко. Сайт декларирует, что публикует информацию о людях, которые представляют угрозу украинскому государству и обществу, совершивших преступления против основ национальной безопасности.

24 мая 2017 года "Миротворец" обнародовал обновленный список журналистов, которые, на их взгляд, "сотрудничают со страной-агрессором". В перечне – 293 человека, в том числе четверо украинских журналистов, указаны почтовые адреса на территории России и номера телефонов.

Глава представительства Евросоюза Ян Томбинский и посол Германии в Украине Кристоф Вайль призывали удалить с сайта "Миротворец" данные журналистов, аккредитованных в так называемых "ДНР" и "ЛНР".