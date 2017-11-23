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В НАБУ ответили Луценко: От дел не отказывались, но людей мало

Четверг, 23 ноября 2017, 17:09

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что не отказывались от дел Генпрокуратуры, но пожаловались, что из-за нехватки "человеческого ресурса" ход их расследования будет тормозиться.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Учитывая то, что в связи с окончанием полномочий следственных органов осуществлять расследование, законом предусмотрена передача в НАБУ подследственных ему производств, зарегистрированных до декабря 2015 года, Национальное бюро не видит оснований не принимать материалы таких производств от Генеральной прокуратуры", - сообщили в антикоррупционном бюро.

При этом в НАБУ отметили, что передача дел от ГПУ создаст риски для текущих расследований детективов о топ-коррупционерах, поскольку в бюро ограничен "человеческий ресурс".

По данным бюро, он "несопоставим с ресурсами органов прокуратуры, которые осуществляли предварительное расследование при оперативном сопровождении органов внутренних дел, органов безопасности, органов фискальной службы и т.п.".

"Конечно, жаль, что Генеральная прокуратура, имея такие мощные ресурсы, не смогла обеспечить полное и быстрое расследование этих производств на протяжении последних двух лет", - добавили в НАБУ.

В ведомстве отметили, что пока трудно спрогнозировать, сколько времени потребует обработка материалов всех дел, подследственных НАБУ и зарегистрированных до декабря 2015 года.

"Совершенно очевидно, что передача такого количества дел за короткий промежуток времени (по предварительным подсчетам речь идет о нескольких тысячах) в производство около 200 детективов НАБУ будет тормозить ход расследования. Кроме того, при таких обстоятельствах, в первую очередь, могут пострадать интересы потерпевших и интересы государства ", - сказано в сообщении.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро отказывается принимать дела ГПУ.

Как известно, 20 ноября Генеральная прокуратура утратила право начинать расследования.

По переходным положениям УПК, часть дел должна перейти в Национальное антикоррупционное бюро, другая – в Государственное бюро расследований.

ГБР должно было начать функционировать с 20 ноября 2017 года, однако до сих пор оно  не начало своей деятельности.

В НАБУ же заявили, что просто не смогут справиться с "наследием Генпрокуратуры".

Ситуацию должен был исправить законопроект 7278, который бы продлил полномочия ГПУ по этим делам до 1 января 2019 года. Однако проект до сих пор не был включен в повестку дня заседания Верховной Рады.

Украинская правда

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Темы: НАБУГенпрокуратура
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