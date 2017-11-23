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Суд оставил Ефремова под стражей

Четверг, 23 ноября 2017, 23:20

Старобельский райсуд Луганской области отказал защите экс-депутата от Партии регионов Александра Ефремова в отмене меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"В ходе судебного заседания допрошен один свидетель обвинения и рассмотрено ходатайство стороны защиты об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей. По результатам рассмотрения суд оставил Александра Ефремова под стражей. Судебное разбирательство в уголовном производстве продолжается", - говорится в заявлении.

Следующее заседание состоится 28 ноября, во время которого запланирован допрос двух свидетелей.

Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Также его обвиняют в умышленных действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенных представителем власти по предварительному сговору группой лиц, которые повлекли тяжелые последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Экс-"регионала" обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева.

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Темы: Ефремовсуд
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