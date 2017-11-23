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МИД Украины выразил протест в связи с 71-м "гумконвоем" РФ

Четверг, 23 ноября 2017, 23:56
МИД Украины выразил протест в связи с 71-м гумконвоем РФ


Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с направлением Россией так называемого 71-го "гуманитарного конвоя".

Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

"МИД Украины выражает протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на территорию Украины т.н. "гуманитарных конвоев". В частности, 23 ноября в очередной раз государственную границу Украины незаконно пересекли 53 автомобиля 71-го т.н. "гумконвоя", - говорится в заявлении.

"Ввоз "гумпомощи" состоялся с нарушением норм и принципов международного права, в частности, нерушимости границ, национального законодательства Украины и других согласованных модальностей, в том числе о необходимости сопровождения груза представителями Международного Комитета Красного Креста", - также подчеркнули в МИД.

Как сообщалось, во вторник, 23 ноября, Россия направила в оккупированную часть украинского Донбасса 71-й "гумконвой".

Как известно, Россия доставляет "гуманитарную помощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие и другую помощь.

Темы: МИДУкраинаРосcияДонбасс
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