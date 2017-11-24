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Еще один штат США признал Голодомор в Украине геноцидом - посольство

Пятница, 24 ноября 2017, 01:29

Еще один американский штат присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа.

Об этом сообщило Посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

"Губернатор штата Висконсин Скотт Уокер подписал соответствующую прокламацию. Спасибо Соединенным Штатам за поддержку и восстановление исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола советской власти", - говорится в заявлении.

Посольство отмечает, что Голодомор уже признали геноцидом в штатах Вашингтон, Орегон, Иллинойс, Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк.

Как известно, ранее Конгресс США представил проект резолюции о признании Голодомора геноцидом.

Кроме того, Госдеп США осудил попытки оспорить исторический факт Голодомора в Украине

"Украинская правда" в Threads

Темы: голодоморУкраинаСША
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