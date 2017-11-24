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Соломатина обнародовала свою переписку с "куратором из АП"

Пятница, 24 ноября 2017, 12:14
Соломатина обнародовала свою переписку с куратором из АП

Бывшая сотрудница НАПК Анна Соломатина, которая обвинила главу Нацагентства Наталью Корчак в фальсификациях, обнародовала переписку с "куратором" администрации президента, из-за опасений за свою жизнь.

Об этом она написала в Facebook.

"Если у кого-то еще есть сомнения относительно существования куратора по НАПК в Администрации президента или надежда, что СБУ обеспечит беспристрастное рассмотрение дела по заявлению обличителей с НАПК, почитайте фрагменты моей переписки в WhatsApp с Алексеем Горащенковым", - прокомментировала свой поступок Соломатина.

"И да, я боюсь за свою жизнь и здоровье. Особенно после нападения на Ларису Гольник. Впрочем, лучше я опубликую это сейчас, чем буду ждать, пока ко мне придут "вежливые люди" из департамента К", - добавила она.

По словам Соломатиной, она обнародовала фрагмент переписки с Горащенковым о ее увольнении, поскольку никто не заинтересован в расследовании.

"Пусть хоть общественность знает, что происходит", - написала она.

 
 

В сообщениях, Горащенков пишет Соломатиний, что должен был доложить президенту о ее увольнении. Также он отметил, что по некоторым делам заканчиваются сроки, а от нее, Соломатиной, он не ожидает результат, потому что "так докладывает СБУ".

"Я имел с К. один только разговор и просил вас не трогать до 16 числа и не мешать работать, больше ничего", - пишет Горащенков.

 

 Как известно, накануне руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.

Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась – Корчак фактически подчинила ее департамент лояльной к себе человеку.

Из-за этого Соломатина написала заявление на увольнение.

В АП отрицали информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.

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НАПК направило в суд исковое заявление с требованием опровержения информации о возможных фальсификациях проверок деклараций, но суд вернул его назад.

Украинская правда
Темы: НАПКАдминистрация президента
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