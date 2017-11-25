Большинство украинцев хочет возвращения ОРДЛО без особого статуса территорий

Большинство украинцев выступает за то, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей должны вернуться в свои области на прежних условиях.

Об этом сообщила директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, ссылаясь на исследования Киевского международного института социологии, передает "ZN.ua".

Как отмечает социолог, мнение о предоставлении автономии, специального статуса или особых полномочий этим территориям - в целом население не поддерживает. Также четверть украинцев считают, что неконтролируемые территории должны вернуться под контроль Украины, но с большими полномочиями. За их отделения от Украины - 7%, за присоединение к России - 2%.

"Мне кажется, что особенности этого региона, как и особенности отношения граждан к решению проблем Донбасса, должны быть учтены во время выработки полноценной стратегии и разработки тактики возвращения этих территорий. Реального, а не формального возвращения в украинское пространство. И, конечно, реализация этой стратегии предусматривает большую разъяснительную работу. Если целью является реинтеграция не только территорий, но и людей", - добавила Бекешкина.