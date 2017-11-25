В ОРЛО заявили о гибели и плене "диверсантов ВСУ", в штабе не подтверждают

Боевики ОРЛО заявили о гибели трех участников диверсионно-разведывательной группы ВСУ и ранении еще одного.

Об этом заявил представитель "Минобороны "ЛНР" Андрей Марочко, сообщает онлайн-ресурс боевиков "ЛИЦ".

По его словам, бойцы ВСУ планировали "проникнуть в "ЛНР" в районе поселка Фрунзе и осуществить провокации".

Марочко заявил, что раненый был эвакуирован с места инцидента, ему оказали первую медицинскую помощь, после чего доставили в больницу Кировска. Тела погибших якобы были переданы родственникам на подконтрольную Киеву территорию для захоронения.

Тела погибших якобы были переданы родственникам для захоронения на подконтрольную Киеву территорию в районе н.п. Счастье, по сообщению боевиков, на месте присутствовали сотрудники СЦКК и СММ ОБСЕ.

В свою очередь в пресс-центре штаба АТО не подтвердили эту информацию.

"Сейчас такой информации (о гибели и ранении бойцов) у нас нет. Мы видели это видео. Данную информацию подтвердить не можем, компетентные органы ее проверяют", - заявил УП пресс-офицер центра АТО Василий Лабай.

Украинская правда