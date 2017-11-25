Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОРЛО заявили о гибели и плене "диверсантов ВСУ", в штабе не подтверждают

Суббота, 25 ноября 2017, 15:38

Боевики ОРЛО заявили о гибели трех участников диверсионно-разведывательной группы ВСУ и ранении еще одного.

Об этом заявил представитель "Минобороны "ЛНР" Андрей Марочко, сообщает онлайн-ресурс боевиков "ЛИЦ". 

По его словам, бойцы ВСУ планировали "проникнуть в "ЛНР" в районе поселка Фрунзе и осуществить провокации".

Марочко заявил, что раненый был эвакуирован с места инцидента, ему оказали первую медицинскую помощь, после чего доставили в больницу Кировска. Тела погибших якобы были переданы родственникам на подконтрольную Киеву территорию для захоронения.

Тела погибших якобы были переданы родственникам для захоронения на подконтрольную Киеву территорию в районе н.п. Счастье, по сообщению боевиков, на месте присутствовали сотрудники СЦКК и СММ ОБСЕ.

В свою очередь в пресс-центре штаба АТО не подтвердили эту информацию. 

"Сейчас такой информации (о гибели и ранении бойцов) у нас нет. Мы видели это видео. Данную информацию подтвердить не можем, компетентные органы ее проверяют", - заявил УП пресс-офицер центра АТО Василий Лабай. 

Украинская правда 

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОДонбассЛНРВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

По всей Украине второй раз за утро раздается тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
13:04
МОН обнародовал рамку финансовых компетентностей для детей и молодежи: что она предполагает
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
Все новости...
Реклама: