На Сумщине осквернили памятник жертвам Голодомора

В Конотопе Сумской области в ночь с пятницы на субботу повредили памятник жертвам Голодомора.

Об этом сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Конотопского городского совета Вадим Фещенко на Facebook.

"Это не просто акт вандализма - это акт сепаратизма в городе Конотоп. Такое у нас происходило не раз. Такое же было с памятником Небесной Сотни", - отметил Фещенко.

По его словам, памятник облили чем-то похожим на машинное масло.

В то же время, как сообщили "УНИАН" в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области, этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и проводится проверка.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко предлагает принять закон, который введет ответственность за непризнание Голодомора и Холокоста.

25 ноября в Украине и 32 странах мира почтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов, голодоморов 1921-1922, 1946-1947 годов.

Украинская правда