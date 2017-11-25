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На Сумщине осквернили памятник жертвам Голодомора

Суббота, 25 ноября 2017, 18:26
На Сумщине осквернили памятник жертвам Голодомора

В Конотопе Сумской области в ночь с пятницы на субботу повредили памятник жертвам Голодомора.

Об этом сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Конотопского городского совета Вадим Фещенко на Facebook.

"Это не просто акт вандализма - это акт сепаратизма в городе Конотоп. Такое у нас происходило не раз. Такое же было с памятником Небесной Сотни", - отметил Фещенко.

По его словам, памятник облили чем-то похожим на машинное масло.

В то же время, как сообщили "УНИАН" в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области, этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и проводится проверка.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко предлагает принять закон, который введет ответственность за непризнание Голодомора и Холокоста.

25 ноября в Украине и 32 странах мира почтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов, голодоморов 1921-1922, 1946-1947 годов.

Украинская правда

Темы: Сумыголодомор
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