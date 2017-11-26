Тандит подтвердил: на видео боевиков - украинские военнопленные

Советник главы СБУ Юрий Тандит подтвердил, что на видео, обнародованном боевиками ОРЛО - украинские военнопленные, которым позволили связаться со своими родными и близкими.

Об этом Тандит сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Могу лишь подтвердить, что на данных видеокадрах есть наши заложники... По этическим соображениям мы не будм разглашать информацию по личностям, которые там есть", - заявил Тандит.

"Служба безопасности Украины проводит работу по опознанию наших заложников, которые присутствовали на видео и давали комментарии. Есть определенная процедура, которая используется в данном случае и закон о персональных данных", - отметил он.

Как известно, ранее в сети появилось видео, обнародованное боевиками ОРЛО, на котором утверждается, что украинские военнопленные общаются с членами своих семей.

Отмечалось, что среди пленных - Сергей Гладкий, Анатолий Кучер, Владислав Лактионов, Александр Ищук, Валентин Богдан и Артем Крин.

Украинская правда